atmos x Nike Air Max 1 2017 „Elephant“ Release Date: 26. März 2017

Stores: Nike.com

Dieser Release geht auf euer Konto! Mit einem riesen Vorsprung wurde zum „Air Max Day 2016“ Vote der atmos x Nike Air Max 1 „Elephant“ für einen Re-Release ausgewählt. Ein Jahr später ist es soweit und Nike bringt den Release, dessen OG im Jahr 2006 in Kooperation mit atmos Tokyo erschien, zurück auf den Markt. Für wen von euch wird der Release ein Must Have?