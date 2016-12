atmos x SecretBase x PUMA Suede „Ghostbusters“ Release Date: 23. Dezember 2016

Stores: atmos

„Who you gonna call? Ghostbusters!“. Der legendäre Film von Ivan Reitman aus dem Jahr 1984, ist auch noch 32 Jahre später kult. Daher ist es kaum verwunderlich, dass das Thema auch für Sneaker interessant ist und so setzen atmos x SecretBase x PUMA auf dem Suede, das Motto einfach mal um. Was sagt ihr zum Release?