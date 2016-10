Audi RS3 (2018)

Alle Fans vom Audi RS3 schauen aktuell nach Paris, denn dort präsentierte Audi den neuen RS3, welcher allerdings vor Ende 2017/ Anfang 2018 nicht verfügbar sein wird. Dennoch sei gesagt, dass es sich natürlich um den stärksten RS3 handelt, welchen Audi je gebaut hat. Mit 400 PS und einem 2.5L Fünf-Zylinder Motor ausgestattet, bringt es der neue RS3 in 4.1sek auf 100 km/h. Nettes, kleines Biest, oder?

Even more powerful than the previous model, the latest RS3 boasts 400 horsepower and 354 pound-feet of torque thanks to its new 2.5-liter five-cylinder engine. That engine is also responsible for acceleration from 0 to 60 mph in just 4.1 seconds and is mated to a seven-speed, dual-clutch transmission and Audi’s Quattro AWD.