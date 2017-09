Ayo – „Paname“ (Video)

Mit ihrer neuen Single „Paname“ schreibt Ayo ihrer Wahlheimat Paris, in der sie mehr als zehn Jahre lebte, einen bewegenden Liebesbrief. „Ich habe meine musikalischen Flügel in Paris“, sagt Ayo. „Es geht jedoch um mein persönliches Paris und nicht um den Champs-Élysées-Teil, der sehr, sehr reich und pompös ist. Mein Paris ist, wenn du weißt, wie es sich anfühlt über die Zäune der Metro zu springen. Mein Paris ist reich an afrikanischer und jamaicanischer Kultur. Mein liebster Bestandteil in musikalischer Sicht ist der Sound des Akkordeons, das ich auch selbst eingespielt habe.“ Hier für euch das offizielle Video. Enjoy.