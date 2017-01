BAIT x Los Angeles Kings x Reebok Ventilator Supreme Release Date: 26. Januar 2017

Nach viele Teasern, ist das Geheimnis nun gelüftet und Reebok präsentiert eine Kollaboration mit BAIT und den Los Angeles Kings! Die Basis ist der Ventilator Supreme, welcher natürlich im monochromen Look kommt und damit an die Vereinsfarben der Kings angelehnt ist. Der Stanley-Cup Gewinner von 2012 und 2014 bekommt nun also seinen eigenen Sneaker, welcher zusätzlich ein wirklich guter Mix aus Suede und Mesh geworden ist. Werdet ihr euch beim Raffle einschreiben?