BAPE x adidas Originals NMD_R1 „Camo“ Pack Release Date: 26. November 2016

Stores: –

Da ist der Release nun. Zum Black Friday 2016 wird adidas Originals u.a. das gemeinsame NMD Projekt mit BAPE launchen. Das BAPE x adidas Originals NMD_R1 „Camo“ Pack besteht aus zwei „BAPE Camo“ Varianten auf Basis des NMD_R1, allerdings nicht in der Primeknit Variante, was für mich wirklich sehr schade ist. Was sagt ihr zum Release?