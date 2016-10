Am 29. Oktober launchen Bape x Champion ihre gemeinsame Herbst/Winterkollektion. Die Kollektion besteht aus 18 Teilen, wovon fünf im „Camo“ Look kommen. Von Jacken über Zip-Hoodies, Hoodies und Sweater findet ihr alles in der Kollektion. Welche Teile sind eure Favoriten?