BAPE x mita sneakers x Reebok Classic Instapump Fury Release Date: 01. Oktober 2016

Stores: RISE & more

Drop it like it’s hot! BAPE x mita sneakers x Reebok Classic droppen gemeinsam einen neuen Instapump Fury, welcher im „Black / White“ Look, mit wohlmöglich Glow-In-The-Dark Elementen, wenn man dem Hang-Tag Bedeutung schenkt. Must Have für euch?