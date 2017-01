BAPE x NEIGHBORHOOD / Capsule Collection (Lookbook...

BAPE x NEIGHBORHOOD launchen eine Kollektion zum Jahresbeginn, die man unbedingt im Auge behalten sollte. Noch ist nicht klar, ob es die Kollektion auch online bei BAPE zu kaufen geben wird, wenn sie dann am 21. Januar released wird, aber ich kann es nur hoffen. Der Shark Hoodie ist einfach zu derbe gut geworden, als dass ich mein Glück nicht versuchen würde. Was meint ihr?

BAPE and NEIGHBORHOOD have unveiled the coinciding lookbook to their latest collaboration. The expansive range consists of functional outerwear, hooded sweatshirts, graphic-printed T-shirts, denim and perhaps most surprising of all, a pair of Rolex watches created in tandem with Bamford Watch Department.