Bag-Fans aufgepasst! BAPE x Porter machen gemeinsame Sache und die dabei entstandenen „1st CAMO“ Sling Bags sind einfach nur der Shizzle! Natürlich besteht die Kollektion noch aus paar anderen Pieces, welche ebenfalls am 29. April released werden, aber die beiden Bags muss man einfach herausheben. Also 29. April online bei BAPE! Watch out!