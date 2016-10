Barneys New York x Diadora Heritage Trident 90 „Vanchetta Tan“ Release Date: 08. Oktober 2016

Stores: Barneys New York

Von Italien in die USA. Das war die Reise des neuen Barneys New York x Diadora Heritage Trident 90 „Vanchetta Tan“. Mit einem Premium Leder Upper, bekommt der Klassiker von Diadora ein Luxus Update. Dazu kommt ein kleiner „Barneys New York“ Schriftzug auf dem Heel Counter. Geiler Release, aber mit 300 USD kein Schnapper. Was sagt ihr zum Release?