„Baywatch“ (Teaser Trailer)

„Baywatch“ ist zurück! Eine der erfolgreichsten Serien der 90er Jahre wird verfilmt und die Neuauflage wartet mit The Rock und Zac Efron in den Hauptrollen auf. Natürlich gibt es wieder viel nackte Haut im Bikini für die männlichen Fans, aber auch die beiden männlichen Darsteller können sich sehen lassen oder was sagt ihr zum Teaser?

BAYWATCH follows devoted lifeguard Mitch Buchannon (Johnson) as he butts heads with a brash new recruit (Efron). Together, they uncover a local criminal plot that threatens the future of the Bay.