BEAMS x Reebok Classic Workout Lo Clean Release Date: 14. Januar 2017

Stores: BEAMS JP & more

Reebok Classic stand 2016 mit ihren Klassikern im Fokus. Gerade der Club C 85 war ein Beater-Highlight, welcher mittlerweile in jeder Sneakersammlung zuhause sein sollte. Zum Auftakt in diesem Jahr, gibt es gleich eine Kollaboration mit BEAMS auf Basis des Workout Lo, welcher mit einer abnehmbaren Lace-Schirm kommt. Dazu lässt sich das seitliche Fenster des Sneakers mit dem Schriftzügen „Reebok“ oder „BEAMS“ ausstatten. Cleaner Release, oder?