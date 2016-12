Nach C-3PO, R2 D2 und Darth Maul setzt Medicom Toy die „Star Wars“ Bearbricks fort und präsentiert nach den anderen drei Protagonisten nun Chewbacca als neuestes Mitglied. Der „Chewbacca“ Bearbrick ist in drei größen Verfügbar von 100% über 400% bis zu 1000% und ist natürlich eine limitierte Edition.

Following the release of its Star Wars figurines with R2-D2 and C-3PO, Medicom Toy unveils its latest Bearbrick inspired by another character from the franchise: Chewbacca.