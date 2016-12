Been Trill x Coca-Cola haben es wieder getan! Die DJ Crew und der Getränke-Riese präsentieren eine gemeinsame Kollektion für die Holiday Season 2016. Die Kollektion beinhaltet vom Cap über Shirts bis zur College Jacke alles, was man sich wünschen könnte. Cooler Kollektion, welche ab Montag erhältlich sein wird.

Art collective and DJ crew Been Trill have teamed up with Coca-Cola for a third time to produce an all-new exclusive holiday drop for 2016.