Black Scale x Reebok Instapump Fury OG Release Date: 19. Januar 2017

Stores: Invincible

Für das Q1 kooperiert Reebok mit dem Label Black Scale. Die kreative Crew aus Los Angeles bleibt den Fashionsektor treu und daher gibt es für uns die Silhouette des Instapump Fury OGs in einem „Black/ White“ Look. Der Cut im Upper, der am Heel beginnt, passt irgendwie zum Release oder was meint ihr?