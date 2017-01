Black Sheep x Nike SB Dunk High „A Wolf in Sheep’s Clothing“ Release Date: 07. Januar 2017

Stores: Black Sheep

Nike SB lässt nicht locker und so erscheint nach den „Box“ Pack Release, eine Kollaboration mit Black Sheep, welche sich wirklich sehen lassen kann. Der Black Sheep x Nike SB Dunk High „A Wolf in Sheep’s Clothing“ verspricht genau das, was das Motto aussagt – von Außen nur wenige Details, verstecken sich im Inneren die Highlights. Cooler Release, welchen man vielleicht auf dem Schirm haben sollte.