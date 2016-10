Erinnert ihr euch noch an „What’s My Age Again“ aus dem Jahr 1999? 17 Jahre nach dem Original, veröffentlichen Blink 182, mit dem Video zu „She’s Out Of My Mind“ ein Remake ihres legendären Videos. Kleiner Unterschied, dieses Mal sehen wir nicht die Bandmitglieder verpixelt, sondern Lele Pons, Hannah Stocking und Vale Genta. Enjoy.