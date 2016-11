BM+ x KangaROOS Ultimate G „Made in Germany“ Release Date: 05. November 2016

Stores: BM+ (Instore only)

Am Samstag feierte der Aschaffenburger Sneaker Store BM+ (Blue Mountain Plus) den eigenen 1. Geburtstag. Der erste Geburtstag ist immer etwas Besonderes und daher hat man sich gemeinsam mit KangaROOS hingesetzt und einen passenden Release designt. Der BM+ x KangaROOS Ultimate G „Made in Germany“, kommt mit einemer gewachsten Leder-Upper, weichem Futterleder und natürlich dem KangaROOS Dynacoil Dämpfungssystem. War jemand von euch vor Ort? Was haltet ihr von dem Release?