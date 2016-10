Im Jubiläumsjahr 2016 blickt die BMW Group ungewöhnlich weit in die Zukunft und entwickelt Visionsfahrzeuge, die die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in etwa drei Jahrzehnten antizipieren und entsprechende Lösungen bieten. Dabei geht sie davon aus, dass Mobilität immer vielfältiger und vernetzter wird.

Nach den Visionsfahrzeugen von BMW, MINI und Rolls-Royce präsentiert die BMW Group nun im Rahmen der Ausstellung: „Iconic Impulses. The BMW Group Future Experience” am 11. Oktober in Los Angeles die Vision von Mobilität auf zwei Rädern: das BMW Motorrad VISION NEXT 100.

Der schwarze Dreiecksrahmen des BMW Motorrad VISION NEXT 100 zitiert in seiner Form bewusst das erste BMW Motorrad – die R32 von 1923 –, interpretiert ihn jedoch als funktionale Skulptur neu: der Rahmen verbindet Hinterrad und Vorderrad in einem dynamischen Schwung. Es sind keine Lager oder Gelenke sichtbar vorhanden, er wirkt wie aus einem Guss. In der Seitenansicht verleiht der Rahmen dem BMW Motorrad VISION NEXT 100 die Wirkung eines