B&O PLAY hat den mobilen Gedanken der jungen Generationen verstanden und präsentiert mit dem P2, einen neuen Bluetooth Speaker. Der P2, welcher das kleinste Gerät, von den Dimensionen her, in B&O PLAYs Portfolio ist, wurde von Cecilie Manz designed und so funktionell wie möglich gestaltet. Natürlich wurde beim Design auch die Ästhetik nicht vergessen und so soll sich der P2 perfekt in die Handfläche legen. Preislich liegt der Speaker bei 169 USD.