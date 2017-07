Der Bodega Store präsentiert in diesem Jahr unter dem Titel „SERIES by Bodega“, mehrere Kooperationen mit verschiedenen anderen Brands. Dazu zählt auch New Era, mit denen man verschiedene Fashion Caps designt hat, die allesamt verdammt cool geworden sind. Um den Vintage Look perfekt umzusetzen, hat man sich Otto Johnson mit ins Boot geholt, einen Vintage Cap Sammler und Storebesitzer. Jede Cap ist übrigens ein 1 of 1 Handmade Produkt, also keine Chance, hier an Teile der Kollektion ranzukommen.