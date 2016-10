Bodega x Saucony Elite Shadow 5000 „10 Year Re-Issue“ Release Date: 08. Oktober 2016

Stores: Bodega

Zum eigenen 10. Jubiläum beschenkt sich Bodega selbst. Nach dem Re-Issue des Shadow 5000 „Blue“ & „Red“, folgt nun der nächste Re-Issue Release. Gemeinsam mit Saucony Elite, kehrt nun auch dieser Shadow 5000 zurück. Zweimal Color-Blocking, zwei Shades of Blue und Grau. Cop or Drop (again)?