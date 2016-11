Der französische Rap-Superstar Booba ist zurück mit einem neuen Video zu seiner neuen Single „DKR“. „DKR“ steht für Dakar, der Hauptstadt Senegals und dem Ort, an dem Boobas Vater geboren wurde. Auf seinem Weg zurück an seine Wurzel, wird er in „DKR“ von Toumani Diabaté und Ballaké Sissoko begleitet, die zu Westafrikas bekanntesten Koraspieler gehören.