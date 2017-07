„Borg vs McEnroe“ (Official Trailer)

Das Tennisturnier von Wimbledon, feiert dieses Jahr das 140. Jubiläum. Auf dem heiligen Rasen, wurden Legenden geboren und unzählige Matches ausgetragen, die jedem Tennisfan Gänsehaut bringen. In den 70er und 80er Jahren, gehörten zwei Spieler zur Weltelite, die den Sport geprägt haben: John “You Cannot Be Serious” McEnroe und Björn “Ice Man” Borg.

Genau diesen beiden Spielern, widmet die Produktionsfirma Tre Vänner nun einen Kinofilm. McEnroe wird dabei von Shia LaBeouf gespielt, während Sverrir Gudnason die Rolle des Björn Borg übernahm. Der Film „Borg vs McEnroe“ dreht sich vor allem um das Turnier im Jahr 1980 und hier nun der Trailer …