Der 15. April 2013 wird die Marathonwelt nie vergessen. Leider nicht, weil an diesem Datum Geschichte geschrieben wurde, sondern weil an diesem Tage zwei feige Terroristen den Boston Marathon als Ziel außerwählten um unschuldige Menschen zu töten. Der Film „Boston“ greift die Geschichte noch einmal auf und präsentiert uns Mark Wahlberg in der Hauptrolle.