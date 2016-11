BRIEFING x New Balance MD1500F T Release Date: 02. November 2016

Stores: New Balance JP

Das japanische Label BRIEFING, welches vor allem durch die eigenen Taschenkollektionen bekannt ist, arbeitet mit New Balance zusammen und präsentiert uns den MD1500F T. Der Klassiker bekommt gerade durch das Material und den Seamless Upper ein neuen Look und gemeinsam mit der REVLite Sohle, ist hier auch der Komfort an erster Stelle. Was sagt ihr zum Release?