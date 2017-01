Buffalo Zine x Slam Jam / Capsule Collection (Frühjahr 2017)

Von Slam Jam können wir wohl auch in 2017 viel erwarten und zum Start des Jahres, bekommen wir eine kleine Capsule mit Buffalo Zine und Christopher Shannon, welcher ein Teil der Kollektion designed hat. Unser Favorit Piece ist definitiv das Shirt „Enjoy being BROKE“! Die Kollektion ist ab dem 15. Januar bei Slam Jam Online zu bekommen.

Known for its cut-and-paste sensibility, witty publication Buffalo Zine has teamed up with Slam Jam to introduce a special four-piece capsule collection — one designed by Christopher Shannon, no less.