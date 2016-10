Burton Traverse Travel Backpack

Ein guter Rucksack sollte definitiv zu euren Reisebegleitern zählen, das habe ich gerade erst auf der Sneakerness in Köln erfahren. Aktuell bin ich noch mit einem Herschel Supply Co. Little America unterwegs, aber die 22-Liter, die der Rucksack aufnehmen kann, sind für ein Wochenende fast zu wenig. Ein Rucksack mit 30-40L Stauraum wäre perfekt und da kommt Burton ist Spiel, dei mit ihrem neuen Traverse Travel Backpack genau das bieten, dazu ist der Rucksack auch wasserabweisend! 35L bietet der Rucksack im Inneren als Stauraum und damit genügend Platz, damit ihr für ein langes Wochenende ausgestattet seid.