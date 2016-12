Burton überrascht mit der nächsten Kollabo, und zwar folgt nach Playboy nun South Park! Burton bringt die coolen Accessoires aus dem Kulthit zum Leben und so könnt ihr euch ab sofort u.a. die Kapuze von Kenny aufsetzen oder die Mütze von Cartman. Was sagt ihr zur Kollektion? Must Haves dabei?

Burton continues to impress with its expanding roster of collaborations, as after recently linking with Playboy for a special project, now the brand is back alongside South Park.