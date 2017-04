„Call of Duty“ ist zurück und das in einem Zeitalter, in dem sich der Ego-Shooter gut auskennt, dem 2. Weltkrieg. Der erste offizielle Trailer zeigt uns erste Kriegsschauplätze, wie Frankreich, Belgien und Deutschland. Im Fokus von „Call of Duty: WWII“ stehen die Jahre 1944 und 1945, aber auch 1940-1944 sind Teil des Games. Hier nun aber der Trailer für euch …