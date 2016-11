Cam’ron x Reebok Classic Ventilator Supreme „Killa Pink“ Release Date: 28. November 2016

Stores: –

Cam’rons Vorliebe für die Farbe „Pink“ sollte bekannt sein und jetzt ist es an der Zeit, die Farbe auf einem passenden Dipset Release zu nutzen. Gemeinsam mit Reebok launcht Cam’ron am 28. November den Supreme Ventilator „Killa Pink“ inkl. Pink Camo. Was sagt ihr zum Release?