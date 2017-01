Casio „Back To The Future“ Pack

Schon zu unserer Schulzeit trugen wir die Taschenrechneruhr „Casio CA-53W-1er“ als Retter in jeder Mathearbeit. Dass die CA-53W-1ER bereits seit 1984 hergestellt und noch heute als Neuauflage produziert wird, ist schon alleine ein Beweis, dass die Gebete aller „Back to the Future“ Fans erhört wurden! Michael J. Fox alias „Marty McFly“ & Doc Brown trugen die beiden Casio Uhren in „Zurück in die Zukunft 2+3″…

…ob er wohl schon etwas über ihre Zukunft wußte? Jedenfalls gibt es beide Modelle aktuell bei der Crew von 43einhalb. Better be quick!