Wenn man bei G-SHOCK eine neue Uhr ins Portfolio aufnehmen will, dann muss diese sich an vielen Klassikern messen lassen und diesen Test auch bestehen. Die neue GA700 musste sich an der Geschichte der Brand messen lassen und hat den Test bestanden, denn die Casio G-SHOCK GA700 ist ab sofort offiziell erhältlich. Dabei war es G-SHOCK wichtig, dass die Neue dem Leitsatz „eine Uhr, die niemals bricht“ gerecht wird.

Natürlich kommt die GA700 auch mit eben jenen Features, die wir von G-SHOCK kennen, wie Schock-Resistenz, Wasser-Resistenz und der Funktion 31 Zeitzonen anzeigen zu können. Was sagt ihr zum neuen Modell? Etwas für euch?

When it comes to creating watches with an inherent toughness, there’s really no one that crafts timepieces like G-Shock. With a commitment to “creating a watch that never breaks,” its products are scratch-resistant, water-resistant, and challenge the notion that watches are breakable, sensitive objects.