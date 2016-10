Casio G-SHOCK GA700

Auch wenn G-SHOCK für Tradition steht, so bleibt der Zeiger hier nicht stehen, sondern dreht sich immer weiter. Im November, präsentiert G-SHOCK mit der GA700 ein neues Modell, welches natürlich mit den „G-SHOCK Standards“ ausgestattet ist, sprich 200m Wasserdichte und Schockresistent. Die GA700 ist wie erwähnt, ab November für ca. 100 EUR erhältlich.

Inspired by urban sports and boasting a rugged face with 3D hands and an extra-large front button, G-Shock‘s new GA700 timepiece launches this November.