Casio G-SHOCK MTG-G1000AR

Perfekt ausgeführter Vintagelook trifft auf innovative Funktion: die neueste G- SHOCK der Premium Linie bringt zwei der essentiellen Visionen von G-SHOCK zusammen. Zum einen das progressive Design, das den anherrschenden Roségold- Trend mit aufwendig hergestelltem Vintage-Finish interpretiert. Hierfür wird das Edelstahlgehäuse und -armband der MTG-G1000AR zunächst im begehrten Roségold-Look ionisiert – ein Verfahren das höchste Abriebfestigkeit gewährleistet. Im nächsten Schritt wird mit dem gleichen Verfahren eine schwarze Schicht darüberlegt, die zum Abschluss teilweise wieder entfernt wird, um so den authentischen Vintagestyle zu kreieren, der sich durch Nutzung noch weiter selbst individualisiert. Im passenden Roségoldfarbton sind Indices und Zeiger gehalten, so entsteht ein klassischer Look wie aus einem Guss.