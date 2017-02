Chefboss holen mit „Insel“ den Sommer zurück. Der neue Track ist eine echte Hymne auf Chefboss‘ natürlichen Habitat Hamburg, genauer: den Rückzugsort Studio, von dem aus mit der Entourage an bunten Vögeln aller Geschmacksrichtungen und Herkünfte die Stadt unsicher gemacht wird. Sei es schweißtreibender Weise in den Clubs oder auch nur mit Bier in der Hand und Sonne im Gesicht auf den Treppen vorm „Knust“. Dann wird der Kiez nämlich zum Strand und es ist fast wie am Meer. So geht Sommerfeeling.