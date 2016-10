Chrome Barrage Cargo Backpack

Puristisch im Design, kompakt-schlank in der Erscheinung, entwickelt für das Leben auf der Straße, ausgestattet mit durchdacht-funktionellen Details – so präsentiert sich der wasserdichte, robuste Rolltop-Rucksack „Barrage Cargo“ von Chrome.

Sein Name ist Programm: Sperrige, hohe Ladung steckt er locker weg, denn durch seinen Rollverschluss mit Klickschnalle lässt sich die Packhöhe um rund 15 cm erweitern. Seine Außenhülle ist aus hoch abrieb- und reißfestem Nylongewebe. Die frei hängende, verlässlich wasserdichte Innenhülle ist eines der Backpack-Highlights: Sie besteht aus strapazierfähiger Lkw-Plane, deren Nähte verschweißt wurden und kann somit als Nassfach verwendet werden. Ein zusätzliches Innenfach fasst Laptops bis 15 Zoll.

Ein großes, justierbares 5-Punkt-Netz auf der Vorderseite bietet Platz für Helm & Co und sorgt durch die Verwendung von kräf­tigen, 2,5 cm breiten Gurtbändern zusätz­lich für eine kernige, coole Cargo-Optik. An den Rucksackseiten befinden sich Fächer für Trinkflaschen, ein Zipper-Seitenfach und Kompressionsriemen, mit denen große Ladung auch an der Außenseite befestigt und stabilisiert werden kann. Die Rückseite ist mit EVA-Schaum komfortabel gepolstert, Ventilationskanäle sorgen für ausreichend Belüftung.

Mittels paten­tiertem Chrome Steckverschluss lässt sich der zusätzlich stabilisierende Brustgurt blitz­schnell schließen und lösen. Die ergonomisch geformten, gepolsterten Schultergurte sind außen mit einem fünf Zentimeter breiten Riemen zur Befestigung von Accessoires versehen. Großflächige Reflektorbänder bieten Sicherheit in der Dämmerung und der Boden aus wasser­dichter Lkw-Plane zusätzlichen Schutz vor Wetterkapriolen und nassen Böden.

Mit diesen vielen praxistauglichen Ideen empfiehlt sich der in den USA gefertigte Barrage Cargo als unverzichtbarer Lastenträger im Großstadtdschungel.