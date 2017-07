Converse Fastbreak Release Date: 05. Juli 2017

Stores: Converse

Converse nimmt uns mit in die 1980er Jahre und präsentiert das Comeback des Fastbreaks. Gleichzeitig, merkt man bei diesem Release, dass Nike mit im Boot sitzt, denn zum ersten Mal, ist der Release über eine US-Unterseite von Nike erhältlich. Der Fastbreak gehört sicherlich zu den coolsten Retro Releasen in diesem Jahr und auch die drei Colorways zum Start wissen zu überzeugen. Weitere Farben sollen aber in den kommenden Wochen und Monaten hinzukommen.