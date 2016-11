Dafina featuring Rinor – „Bottles Up“ (Video)

„Bottles Up feat. Rinor“ ist eine Ohrwurmverdächtige R’n’B-Ode an die verflossene Liebe, die Dafina mit ihrem Bruder Rinor Kastrati aufgenommen hat. Die Single des Geschwister-Duos weiß nicht nur stimmlich auf ganzer Linie zu überzeugen, sondern ist auch ein wohldosierter Tune, der R’n’B und Rap gekonnt mit poppigen Elementen vereint. Obendrein hält „Bottles Up“ feat. Rinor auch einiges an Überraschungen bereit, denn was als sinnlich und ruhig anmutende Ballade beginnt, entpuppt sich wenige Sekunden später schon als Track mit gehöriger Coolness und heißem Flow. Hier kommt für euch das passende Video. Enjoy.