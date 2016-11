Mr. Grüne Brille im Hause Chimperator – Danju – droppt sein Video zum Track „420km“. Natürlich ist die Kilometerzahl nicht just 4 fun gewählt, sondern soll an 4/20 angelehnt sein – dem Weed-Day. Gemeinsam mit Middlez geht es also auf einen besonderen Roadtrip im Trash-Style.