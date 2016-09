Danner x New Balance M585 DR „American Pioneer“ Release Date: 01. Oktober 2016

Stores: Stump Town JP & more

Für das „American Pioneer“ Projekt, arbeiteten New Balance x Danner, ein Hiking Spezialist aus Portland, zusammen und das Ergebnis ist ein sehr hochwertiger 585, welcher im Hiking Look daherkommt. Offiziell heißt das Modell M585 DR und kommt am 01. Oktober.