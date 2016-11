Darker Than Wax x Casio G-SHOCK „New Times&#...

Das Ziel der Kooperation zwischen Darker Than Wax x Casio G-SHOCK war es, eine „unzerstörbare“ Uhr zu designen. Das Ergebnis, welches unter dem Titel „New Times“ erscheint wurde dann durch verschiede Dinge, wie die Club Kultur, Schatten und Architektur inspiriert. Leider wird die Uhr nur in der Casio G-Factory in Singapur und im G-SHOCK London Store erhältlich sein, und zwar ab dem 09. Dezember 2016.

Casio’s G-SHOCK line and independent Singaporean record label Darker Than Wax have teamed up to create a dark, rugged and supposedly “unbreakable” watch.