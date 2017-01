DEAL x 400ml x New Balance 997.5 „Zhang“ Release Date: 16. Januar 2017

Stores: DEAL & more

Der New Balance 997.5, welcher letztes Jahr sein Debüt feiern durfte, bekommt auch in diesem Jahr die Aufmerksamkeit über Kollaborationen. New Balance koopiert auf dem neuen Release mit DEAL, einem Retailer aus China und 400ml, einer Graffiti Crew. Inspiriert ist der Release durch die Statue eines chinesischen Kriegers – Zhang. Was sagt ihr zum Release?