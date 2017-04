DEAL x Reebok Classic Instapump Fury „Tai Chi“ Release Date: Mai 2017

Der chinesische Retailer DEAL präsentiert mit Reebok Classic eine perfekt asiatische Kollaboration. Zum Einen geht es um den Instapump Fury, die Silhouette,welche in Asien am besten funktioniert, dazu wurde mit „Tai Chi“ ein passendes Thema gewählt und der „Yin Yang“ Colorway rundet das komplette Konzept ab. Sehr starker Release, welcher vielleicht am Ende des Sommers, auch in Europa erhältlich sein wird.