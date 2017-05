Diadora Intrepid NYL „White“ Release Date: 29. April 2017

Stores: Titolo Shop

Für diejenigen, die sich mit dem Evo Aeon nicht anfreunden können, bringt Diadora den Intrepid als Nylon Version und im „Triple White“ Look. Nylon ist definitiv der Stoff, aus dem die 90er Jahre waren, aber auch in der Neuauflage, macht der Look irgendwie noch Spaß. Was sagt ihr zum Release?