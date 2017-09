Diadora V.7000 Premium „Dutchblue“ Release Date: 13. August 2017

Stores: Afew Store

Kommt es uns nur so vor oder haben wir außergewöhnlich viele Premium Modelle in den Herbstkollektionen der Brands? Diadora legt heute nach und präsentiert auch den V.7000 im Premium Look und das im „Dutchblue“ Colorway. Schöner Release mit einer Mischung aus Glatt- und Wildleder auf dem Upper. Meinungen?