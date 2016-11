Diamond Supply Co. x PUMA Clyde „Tiffany Aqua Blue“ Release Date: 25. November 2016 (DS) / 03. Dezember 2016

Stores: Diamond Supply Co. / Selected Retailer

Dieses Jahr erleben wir noch eine weitere Premiere, und zwar kooperieren PUMA x Diamond Supply Co. zum ersten Mal miteinander. Das Ergebnis, der Diamond Supply Co. x PUMA Clyde „Tiffany Aqua Blue“, kommt im dabei im Signature Colorway von Diamond Supply Co. Was sagt ihr zum Release?