„Die Mumie“ (Teaser Trailer)

Im kommenden Jahr, werden wir viele Neuauflagen von Filmklassikern erleben, dazu zählt auch eine neue Version von „Die Mumie“ – dieses Mal mit Tom Cruise in der Hautrolle. Zusätzlich besteht der Cast aus Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson, Courtney B. Vance und Russell Crowe. Am Sonntag gibt es den offiziellen Trailer, aber hier schon mal der Teaser für euch.

Thought safely entombed in a tomb deep beneath the unforgiving desert, an ancient princess (Sofia Boutella of Kingsman: The Secret Service and Star Trek Beyond) whose destiny was unjustly taken from her is awakened in our current day, bringing with her malevolence grown over millennia and terrors that defy human comprehension.