Am ersten Wochenende im neuen Jahr, soll die erste Folge von „Dragon Ball Super“ in den USA ausgestrahlt werden. Damit dürfte es zur deutschen Version auch nicht mehr allzu lang hin sein, aber erst einmal zurück zur US-Version. Aktuell verfügt „Dragon Ball Super“ über mehr als 70 Episoden, also wird es auch in Englisch erst einmal nur einen Bruchteil zu sehen geben, aber der zweite Teaser macht wieder Lust auf die neuen Abenteuer von Son-Goku.

Another „teaser“ before the full promo next week!